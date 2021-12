Legende: Auswärts auf der Überholspur Clint Capela und die Atlanta Hawks. Keystone

NBA: Capela siegt mit den Hawks

Die Atlanta Hawks bleiben in der NBA in fremden Stadien eine Macht. Das Team mit Clint Capela feierte beim 111:99 gegen die Orlando Magic den 5. Auswärtssieg in Folge. Die Hawks lagen lediglich in der Startphase für ganz kurze Zeit im Rückstand. Bei Halbzeit führten sie mit 14 Punkten Vorsprung gegen die Magic, die derzeit alles andere als magisch sind. Für die Mannschaft aus Florida war es die 12. Niederlage in den letzten 13 Spielen. Capela steuerte 7 Punkte und 11 Rebounds zum Sieg der Hawks bei.

NFL: Jaguars trennen sich von Meyer

Die Jacksonville Jaguars haben sich von Chefcoach Urban Meyer getrennt. Nach 13 Spielen mit nur 2 Siegen entschied sich Eigentümer Shad Khan am Donnerstag zu diesem Schritt. Die Jaguars haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs der NFL. Neben der Erfolglosigkeit soll sich der 57-jährige Meyer auch einige Fehltritte geleistet haben. So hatte der ehemalige Jaguars-Spieler Josh Lambo gesagt, dass Meyer ihn im August beim Training getreten haben soll.

Legende: Wurde immer umstrittener Der bei den Jaguars inzwischen entlassene Urban Meyer. imago images