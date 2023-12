Legende: Trotz Bestform auf der Verliererseite Trae Young. USA Today Sports / Reuters

NBA: Niederlage für Capelas Hawks

Trotz des sechsten Spiels in Folge mit mindestens 30 Punkten und 10 Assists von Trae Young mussten sich die Atlanta Hawks in der NBA bei den Miami Heat geschlagen geben. Das Team von Clint Capela unterlag beim Playoff-Finalisten der letzten Saison 113:122. Capela kam auf acht Punkte und zehn Rebounds. In den Reihen der Hawks, die weiter um den Anschluss an die Playoffplätze kämpfen, war der Genfer der einzige Spieler mit einer positiven Bilanz (+6). Trae Young verbuchte 30 Punkte und 13 Assists. Der 25-Jährige ist erst der zweite Spieler nach Oscar Robertson (1964 für die Cincinnati Royals), der sechs Spiele in Folge mindestens 30 Punkte und 10 Assists verbuchen konnte. Bereits am Samstag könnte Young die Bestmarke von «Big O» zuhause gegen Memphis egalisieren.