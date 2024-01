News aus dem US Sport

Legende: Überzeugen gegen San Antonio Clint Capela und Point Guard Trae Young. USA TODAY Sports via Reuters Connect

NBA: 17. Double-Double für Capela

Die Atlanta Hawks haben am Martin Luther King Day nach zwei vernichtenden Niederlagen zum Siegen zurückgefunden. Das Team mit dem Schweizer Center Clint Capela gewann gegen die San Antonio Spurs 109:99. Der Genfer erzielte dabei sein mit 13 Punkten und 11 Rebounds 17. Double-Double der Saison. Mann des Spiels war jedoch Trae Young, der mit seinen 36 Punkten die 10'000-Punkte-Marke in der NBA überschritt. Der Point Guard versenkte seine ersten sechs Dreipunktewürfe und ermöglichte es den Hawks, ihren Vorsprung zu vergrössern und mit einem 35-Punkte-Polster in die Pause zu gehen. Nach der Pause brachte Nummer-1-Draft Victor Wembanyama sein Team mit 26 Punkten und 13 Rebounds bis auf sechs Punkte heran.