Legende: Verlieren erneut LeBron James und seine Lakers. Keystone

NBA: Lakers verlieren erneut

Die Los Angeles Lakers haben zum ersten Mal in dieser Basketball-Saison zwei Niederlagen nacheinander kassiert. Nach zuvor zehn Auswärtssiegen in Folge verlor der NBA-Champion in der Nacht auf Freitag 92:107 bei den Detroit Pistons. Schon tags zuvor hatten die Lakers bei den Philadelphia 76ers verloren. Superstar LeBron James erzielte 22 Punkte, allerdings nur zwei davon nach dem Seitenwechsel. Zudem machte sich das Fehlen von Anthony Davis bemerkbar. Der 27-Jährige hatte sich bei der Partie in Philadelphia eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen.