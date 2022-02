Eishockey: New Jersey beendet Niederlagenserie

Für New Jersey hat sich Montreal als idealer Aufbaugegner herausgestellt. Die Devils fanden auswärts nach zuletzt 7 Niederlagen wieder auf die Siegerstrasse zurück und fügten den Canadiens beim 7:1-Kantererfolg die 7. Pleite in Folge zu. Unter die Torschützen reihte sich auch Nico Hischier, der mit seinem 10. Saisontreffer zum 3:1 traf. Jonas Siegenthaler erhielt mit über 22 Minuten die längste Eiszeit. Nino Niederreiter steuerte bei der 3:4-Niederlage seiner Carolina Hurricanes bei Ottawa einen Assist bei. Derweil riss die schöne Serie von Kevin Fiala. Der St. Galler, der zuvor in 12 Spielen in Serien mindestens einen Skorerpunkt gesammelt hatte, unterlag mit Minnesota bei Winnipeg 0:2.

Basketball: Klarer Sieg für Atlanta

Nach zuletzt zwei Niederlagen feierte Clint Capela mit Atlanta einen klaren Sieg. Die Hawks setzten sich zuhause gegen die Indiana Pacers 133:112 durch. Der Genfer kam auf 6 Punkte und 12 Rebounds. Zum Mann der Partie avancierte Trae Young, der 34 Zähler warf. Die unterlegenen Pacers brachten nur gerade 8 Spieler in ihr Aufgebot.