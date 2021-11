NHL: Erster Saisonsieg für die Blackhawks

Vier Partien am Stück hatte Patrick Kane verpasst (NHL Covid-19-Protokoll) und Chicago dabei die Niederlagen 6 bis 9 kassiert. Mit der Rückkehr des amerikanischen Superstars klappte es für die Blackhawks mit dem lange ersehnten 1. Sieg: Dank drei Toren und einem Assist des ehemaligen Bielers schlug das Team aus Illinois die Ottawa Senators zu Hause gleich mit 5:1. Für Kane war es der insgesamt 7. Hattrick in der NHL. Der Schweizer Stürmer Philipp Kurashev blieb beim Heimteam ohne Skorerpunkt.

NBA: 4. Erfolg für Capelas Hawks

Nach zuletzt 2 Niederlagen in Folge haben die Atlanta Hawks in der NBA zum Siegen zurück gefunden. Die Mannschaft mit dem Schweizer Center Clint Capela feierte zu Hause gegen die Washington Wizards einen 118:111-Erfolg. Am Freitag hatten die Hawks gegen den gleichen Gegner auswärts noch verloren. Capela steuerte in der Nacht auf Dienstag 16 Punkte und 12 Rebounds bei. Nicht weniger als 7 Akteure sammelten bei Atlanta 10 oder mehr Punkte. Mit 4 Siegen aus 7 Spielen liegen die Atlanta Hawks im Mittelfeld der Eastern Conference.