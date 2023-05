Legende: War mit 31 Punkten bester Werfer Bostons Jayson Tatum. imago images/USA Today Network

NBA: Boston gleicht dramatisch aus

Die Boston Celtics haben ihre Chance auf den Einzug in die NBA Finals auf dramatische Weise aufrechterhalten. Der Rekordmeister setzte sich bei den Miami Heat mit 104:103 durch und glich die Serie dank dem dritten Sieg in Folge zum 3:3 aus. Miami stand unmittelbar vor dem Einzug in die Finals, ehe Bostons Derrick White mit einem «Buzzer Beater» der entscheidende Korb gelang. Dem 17-maligen Champion winkt nun eine historische Leistung. Sollte Boston auch das siebte Spiel für sich entscheiden, wäre das Team von der Ostküste das erste in der Geschichte der NBA, das einen 0:3-Rückstand in den Playoffs noch dreht. Spiel 7 findet in der Nacht auf Dienstag statt.

NHL: Dallas verkürzt gegen Vegas

Die Vegas Golden Knights haben auch den zweiten Matchpuck gegen Dallas nicht nutzen können. Dank einem 4:2-Auswärtssieg verkürzten die Stars die Halbfinalserie auf 2:3. Ty Dellandrea wurde mit einem Doppelpack im letzten Drittel zum Matchwinner für Dallas. Für den 22-Jährigen war es das erste Spiel seiner NHL-Karriere mit mehr als einem Treffer. Der Sieger im Westen bekommt es im Kampf um den Stanley Cup mit den Florida Panthers zu tun.