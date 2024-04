NHL: Bruins und Hurricanes legen vor

Die Boston Bruins sind mit einem klaren Sieg in die NHL-Playoffs gestartet. Das drittbeste Team der Regular Season in der Eastern Conference entschied Spiel 1 im Achtelfinal gegen Toronto zuhause mit 5:1 für sich. Jake DeBrusk glänzte als Doppeltorschütze. Auf Seiten der Maple Leafs blieb der ehemalige ZSC-Spieler Auston Matthews, bester Torschütze in der Regular Season, ohne Skorerpunkt. Carolina setzte sich zum Auftakt zuhause mit 3:1 gegen die New York Islanders durch,

NBA: Knicks und Nuggets erfolgreich

Die New York Knicks sind ihrer Favoritenrolle im ersten Spiel der Playoff-Achtelfinals in der NBA gerecht geworden. Das zweitbeste Team der Eastern Conference besiegte die Philadelphia 76ers im Maddison Square Garden 111:104. Jalen Brunson und Josh Hart erzielten jeweils 22 Punkte. Titelverteidiger Denver Nuggets um Topstar Nikola Jokic (32 Punkte, 12 Rebounds) ging in der Serie gegen die Los Angeles Lakers durch ein 114:103 mit 1:0 in Führung. Ebenfalls siegreich gestartet sind Minnesota und Cleveland.