Legende: Die beiden besten Werfer der Partie Brooklyns Kevin Durant (48 Punkte) gegen Milwaukees Giannis Antetokounmpo (40 Punkte). Keystone

NBA: Bucks gewinnen epischen Showdown

Die Milwaukee Bucks sind dank einem 115:111-Sieg im 7. Spiel gegen die Brooklyn Nets in den Final der Eastern Conference eingezogen. In einer äusserst spannenenden und ausgeglichen Partie wechselte die Führung in der Schlussphase mehrfach. Eine Sekunde vor dem Ende der regulären Spielzeit stand es in New York 109:109, die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Gegner im Conference-Final werden entweder die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela oder die Philadelphia 76ers. Auch dort kommt es zu einem 7. Spiel.

NHL: Islanders gleichen gegen Tampa aus

Die New York Islanders haben im Conference-Final gegen die Tampa Bay Lightning dank einem 3:2-Heimsieg zum 2:2 ausgeglichen. Nach 3 Treffern im Mitteldrittel kam der letztjährige Stanley-Cup-Gewinner im Schlussabschnitt zwar noch heran. Der Ausgleich wollte Tampa aber nicht mehr gelingen – auch, weil Ryan Pulock 2,7 Sekunden vor Schluss für den bereits geschlagenen Islanders-Keeper Semjon Warmalow in die Bresche sprang. Das 5. Spiel findet in der Nacht auf Dienstag in Tampa statt.