Legende: Mussten überraschend unten durch Giannis Antetokounmpo und seine Bucks. Keystone/AP Photo/Morry Gash

NBA: Miami überrascht bei den Bucks

Den Milwaukee Bucks, mit 58 Siegen in der Regular Season das beste Team, ist der Auftakt in die Playoff-Achtelfinals missglückt. Der NBA-Champion von 1971 und 2021 verlor das Heimspiel gegen Miami Heat 117:130. Noch schlimmer als die Niederlage wiegt womöglich der Umstand, dass Giannis Antetokounmpo für einige Partien ausfallen dürfte. Der mehrfache NBA-All-Star und zweifache MVP verletzte sich am Rücken. Er kehrte zwar nochmals aufs Parkett zurück, ging dann aber vorzeitig in die Kabine. Miami war im Play-In-Turnier zunächst an den Atlanta Hawks mit Clint Capela gescheitert, hatte sich dann aber doch noch als letztes Team für die Playoffs der Eastern Conference qualifiziert. Jimmy Butler war beim Team aus Florida mit 35 Punkten Mann des Spiels.