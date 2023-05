News aus dem US Sport

Legende: Muss nochmals nach Dallas reisen Roman Bürki. Imago/USA Today Network

MLS: Dallas – St. Louis abgebrochen

Wegen der Gefahr von Blitzeinschlägen ist das Spiel in der Major League Soccer zwischen dem FC Dallas und Roman Bürkis Klub St. Louis City in der 50. Minute beim Stand von 0:0 zunächst für 90 Minuten unterbrochen und danach ganz abgebrochen worden. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. St. Louis spielt erst seit diesem Jahr in der MLS.

MLS: Mukhtar schiesst Shaqiris Chicago ab

Chicago Fire mit den Schweizern Xherdan Shaqiri (spielte durch) und Maren Haile-Selassie (ab der 22. Minute) hat in Nashville eine 0:3-Schlappe kassiert. Alle Tore für das Team aus Tennessee erzielte der Deutsche Hany Mukhtar, letztjähriger MVP in der MLS. Chicago liegt mit 11 Punkten aus 10 Spielen auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

NBA: Lakers legen wieder vor

Die Los Angeles Lakers haben ihr 1. Heimspiel in den NBA-Playoff-Viertelfinals gegen die Golden State Warriors deutlich mit 127:97 gewonnen und führen in der Best-of-7-Serie nun mit 2:1. Bei den Gastgebern überzeugten Anthony Davis (25 Punkte), LeBron James (21) und D'Angelo Russell (21). Auf Seiten der Warriors wies Stephen Curry trotz 23 Punkten eine Minus-26-Bilanz auf.