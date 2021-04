Legende: Wer krallt sich den Rebound? Clint Capela und Draymond Green kämpfen unter dem Korb um den Ball. Keystone

NBA: Capela glänzt bei Hawks-Sieg erneut

Clint Capela befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Beim 117:111-Heimsieg seiner Atlanta Hawks gegen die Golden State Warriors verzeichnete der Genfer zum 7. Mal in den letzten 8 Spielen ein Double-Double. Neben 24 Punkten steuerte Capela starke 18 Rebounds bei. Mit dem 3. Sieg in Folge rückte Atlanta in der Eastern Conference auf Platz 4 vor. Golden State reichten auch 37 Punkte von Rückkehrer Stephen Curry nicht zum Erfolg. Der zweifache MVP fehlte zuletzt wegen einer Steissbeinverletzung.

NHL: Corona-Ausbruch bei Vancouver Canucks

Die Vancouver Canucks haben in der NHL seit dem 24. März kein Spiel mehr absolviert. Grund dafür sind zahlreiche Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft, wie mehrere US-Medien berichteten. Laut ESPN sollen mehr als die Hälfte aller Profis der Mannschaft inzwischen positiv getestet worden sein. Ursprünglich hatte die NHL damit gerechnet, dass das Team am 8. April wieder spielen kann. Dies ist derzeit aber unwahrscheinlich.