Legende: Kaum zu stoppen Clint Capela erzielt 2 seiner 22 Punkte. Keystone/AP Photo/Darron Cummings

NBA: Dominanter Capela gegen die Pacers

Clint Capela hat die Atlanta Hawks in der NBA zu einem 132:123-Sieg bei den Indiana Pacers geführt. Der Genfer Center trug 22 Punkte und 15 Rebounds zum Erfolg bei und war damit der zweitbeste Skorer seiner Mannschaft (hinter Bogdan Bogdanovic mit 29 Zählern). Mehr Punkte erreichte Capela in dieser Saison erst einmal. Atlanta bleibt mit diesem Sieg Zehnter der Eastern Conference und auf Kurs Richtung Pre-Playoffs.

NHL: Assist Nummer 12 für Kurashev

In der Nacht auf Dienstag hat sich in der NHL Philipp Kurashev als einziger Schweizer in die Skorerliste eingetragen. Der Stürmer bereitete im Heimspiel von Chicago gegen Buffalo im Powerplay das zwischenzeitliche 3:0 der Blackhawks durch Jonathan Toews vor (17.). Trotz einer 4:0-Führung nach 22 Minuten musste sich Chicago noch mit 5:6 geschlagen geben. Kurashev steht bei 5 Toren und 12 Assists in 57 Partien.