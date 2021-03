News aus dem US Sport

Legende: Haben derzeit viel Grund zur Freude Clint Capela und die Atlanta Hawks. Keystone

NBA: Capela siegt mit den Hawks weiter

Atlanta mit dem Genfer Clint Capela hat in der NBA einen Lauf. Die Hawks feierten gegen Sacramento beim 121:106 den 4. Sieg in Folge und den 18. im 38. Saisonspiel. Capela gehörte mit 24 Punkten und 14 Rebounds zu den grossen Figuren nebst Trae Young (28 Punkte). Er war dank seinem 25. Double-Double in dieser Saison einer der Hauptgründe, weshalb Atlanta unter Interimscoach Nate McMillan auch im 4. Spiel ungeschlagen blieb.

NHL: Nashville verliert Anschluss

Nashville droht in der NHL den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren. Ohne den verletzten Schweizer Captain Roman Josi und Landsmann Luca Sbisa kassierten die Predators beim 3:6 gegen Tampa Bay die 6. Niederlage in den letzten 7 Spielen. Der Rückstand auf die derzeit als Vierte der Central Division auf einem Playoff-Platz liegenden Chicago Blackhawks beträgt 10 Punkte.

Boxen: Marvin Hagler gestorben

Der ehemalige amerikanische Profiboxer Marvin «Marvelous» Hagler ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Hagler, der zwischen 1980 und 1987 unangefochtener Weltmeister im Mittelgewicht war, starb laut Angaben seiner Frau im Haus seiner Familie in New Hampshire.