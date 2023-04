Capela mit Hawks in den Playoffs

News aus dem US Sport

Legende: Erlebte einen erfolgreichen Abend Clint Capela. Keystone/AP Photo/Hakim Wright Sr.

NBA: Atlanta zieht in die Playoffs ein

Clint Capela hat mit Atlanta die NBA-Playoffs erreicht. Der Genfer setzte sich mit den Hawks im «Play-in-Tournament» mit 116:105 gegen die Miami Heat durch. In der ersten Playoff-Runde trifft Atlanta auf die Boston Celtics, in der Regular Season das zweitbeste Team in der Eastern Conference. Die Hawks legten den Grundstein zum Sieg im 2. Quarter, als sie zwischenzeitlich auf 63:39 davonzogen. Capela steuerte 4 Punkte und 21 Rebounds zum Erfolg bei.