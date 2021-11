Legende: Erlebte einen erfolgreichen Abend Clint Capela. Keystone

NBA: Capela überzeugt gegen Orlando

Die Atlanta Hawks haben den 2. Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Orlando Magic gewann das Team aus Georgia auch dank einer starken Leistung von Clint Capela 129:111. Die Hawks übernahmen in der 2. Hälfte die Kontrolle, zogen bis auf 20 Punkte davon und gaben die Führung nicht mehr preis. Capela zeigte in der 15. Saisonpartie seine bisher stärkste Leistung: Der Genfer Center verwandelte 8 seiner 9 Würfe, sammelte 20 Punkte und 16 Rebounds und war in seinen 34 Minuten auf dem Parkett auch ein defensiver Stabilisator.

NHL: Columbus besiegt Detroit

Grégory Hofmann hat sich mit den Columbus Blue Jackets gegen Pius Suter und die Detroit Red Wings 5:3 durchgesetzt. Die beiden Schweizer Stürmer sollten in der Partie indes eine Nebenrolle spielen. Hofmann blieb in knapp 11 Minuten Eiszeit ebenso ohne Skorerpunkt wie Suter in knapp 15.

NHL: Corona-Fall bei Ottawa

Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Ottawa Senators sind 3 Spiele des Teams abgesagt worden. Es ist das erste Mal seit den Saisonstarts in der NFL, NHL und NBA, dass eine der grossen US-Ligen von Spielausfällen durch die Corona-Pandemie betroffen ist.