Basketball: Atlanta Hawks mit zweiter Niederlage in Folge

Die Atlanta Hawks drohen in der NBA wieder aus dem Tritt zu geraten. Das Team aus Georgia verlor in Dallas 94:103, gleichbedeutend mit der zweiten Niederlage hintereinander und der dritten in den letzten vier Spielen. Die Wurfquote der Hawks war vor allem aus der Distanz ungenügend. Von 25 Versuchen hinter der Dreipunktelinie gingen nur deren 5 in den Korb. Hawks-Topskorer Trae Young kam für einmal nur auf 17 Punkte. Der Genfer Center Clint Capela verzeichnete in 20 Minuten Einsatzzeit 8 Punkte und 9 Rebounds.