NBA: Capela schwächelt

Die Atlanta Hawks haben gegen die Orlando Magic in der Nacht auf Montag in der Auswärtspartie 110:117 nach Verlängerung verloren und damit die 21. Niederlage in den bislang 35 Spielen dieser NBA-Saison kassiert. Clint Capela in den Reihen der Hawks erlebte auch persönlich nicht den besten Abend. 4 Punkte, 12 Rebounds und eine Bilanz von minus 16 Punkten während seiner Einsatzzeit waren eine magere Ausbeute.