Legende: Dieser Blockversuch ging ins Leere Clint Capela kann Detroits Troy Brown Jr. nicht am Dunking hindern. Keystone/Erik S. Lesser

NBA: Wichtiger Sieg für die Hawks

Die Atlanta Hawks haben sich in der NBA für das Play-in qualifiziert. Das Team um Center Clint Capela schlug Detroit 121:113 und kann sechs Runden vor Ende der Regular Season nicht mehr aus den Top 10 fallen. Capela gehörte auch beim 6. Sieg in den letzten 7 Spielen zu den absoluten Stützen bei den Hawks. Der Genfer steuerte 11 Punkte und 16 Rebounds bei und wies am Ende eine Bilanz von +30 auf. Teamkollege Jalen Johnson verbuchte mit 28 Punkten, 14 Rebounds und 11 Assists sein 1. Triple-Double. Detroit, das zehn der letzten elf Spiele verloren hat und ohne seinen besten Spieler Cade Cunningham auskommen musste, halfen 50 Punkte des von der Bank gekommenen Malachi Flynn nicht. Im Play-in machen vier Teams pro Conference die letzten beiden Playoff-Plätze (pro Conference) unter sich aus.