News aus dem US Sport

Legende: Konnten wieder einmal strahlen Die Atlanta-Spieler Trae Young (l.) und Clint Capela. Keystone

Basketball: Hawks finden zum Erfolg zurück

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela beendeten ihre Negativserie in der NBA. Nach vier Niederlagen in Folge zwangen sie die Boston Celtics auswärts mit 122:114 in die Knie. Capela war einmal mehr Dreh- und Angelpunkt im Spiel der «Falken»: Dem 26-Jährigen gelangen 24 Punkte und 13 Rebounds. Er war damit der zweitbeste Skorer seiner Mannschaft hinter dem überragenden Trae Young, der 40 Punkte erzielte.