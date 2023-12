Legende: 2 seiner 12 Punkte gegen die Spurs holte er mit diesem Dunk Clint Capela. Reuters/Daniel Dunn

NBA: Hawks stürzen Spurs noch tiefer in die Krise

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela haben bei den San Antonio Spurs dank einem 137:135 den 9. Saisonsieg (bei 9 Niederlagen) eingefahren. Die Texaner mit dem Nummer-1-Draft Victor Wembanyama erlitten derweil die 13. Pleite in Serie, dies obwohl sie kurz vor Ende des 3. Viertels noch mit 12 Punkten in Führung gelegen hatten. Während sich Capela 12 Punkte und 9 Rebounds gutschreiben lassen konnte, überzeugte Trae Young auf Seiten der Hawks mit 45 Zählern. Wembanyama gelangen 21 Punkte und 12 Rebounds für die Spurs, die damit weiter am Tabellenende der Western Conference verbleiben.

NFL: Cowboys siegen spektakulär

Die Dallas Cowboys feierten zum Auftakt in Woche 13 der NFL einen 41:35-Erfolg gegen die Seattle Seahawks. Zu Beginn des letzten Viertels gingen die Gäste von der Westküste durch einen Touchdown zwar mit 35:27 in Führung, das Heimteam konnte das Spiel in der Schlussphase aber nochmals drehen. Dank dem 4. Sieg in Serie steht die Equipe um Quarterback Dak Prescott nun bei einer Bilanz von 9 Siegen und 3 Niederlagen. Einzig die Philadelphia Eagles haben noch mehr Siege aufzuweisen.