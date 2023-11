Legende: Duell auf Augenhöhe Clint Capela kämpft mit Myles Turner um den Ball. Keystone/AP/MIKE STEWART

NBA: Atlanta mit negativer Sieg-/Niederlagen-Bilanz

Die Atlanta Hawks haben gegen die Indiana Pacers eine 152:157-Heimniederlage bezogen und stehen nach 13 Spielen mit 6 Siegen und 7 Niederlagen da. In keiner anderen Partie in der NBA in dieser Saison schafften beide Teams so viele Punkte. Atlanta führte im zweiten und dritten Viertel mehrheitlich, einmal sogar mit 20 Punkten Unterschied (78:58). In der Schlussminute verwandelte Indiana ein 149:150 noch in den Sieg. Clint Capela erhielt knapp 19 Minuten Spielzeit, so wenig wie noch nie in dieser Saison. Dem Genfer gelangen 14 Punkte, er verzeichnete aber auch eine Minus-10-Bilanz.

NBA: James knackt 39'000-Punkte-Marke

Superstar LeBron James hat den nächsten historischen Meilenstein erreicht. Beim 131:99-Kantersieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz knackte der 38-Jährige als erster Spieler der Liga-Geschichte die 39'000-Punkte-Marke. Vor dem Spiel hatten James, der in der Vorsaison bereits Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler abgelöst hatte, dazu lediglich fünf Zähler gefehlt.