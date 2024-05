Per E-Mail teilen

Legende: Die Freude muss raus Celtics-Topskorer Jayson Tatum. Keystone/MICHAEL CONROY

NBA: Boston gewinnt nach Aufholjagd

Die Boston Celtics gewannen im Playoff-Halbfinal gegen Minnesota auch die 3. Partie und stehen vor dem Einzug in den Final. Beim 114:111-Auswärtserfolg machte das Team aus Massachusetts in der 2. Halbzeit ein Defizit von 18 Punkten wett. In den Schlusssekunden avancierte Jrue Holiday zur grossen Figur. 38,9 Sekunden vor dem Ende bescherte er Boston mit einem erfolgreichen Dreier die 1. Führung seit fast 36 Minuten. Danach gelang Holiday ein Steal, ehe er schliesslich mit 2 verwandelten Freiwürfen alles klarmachte. Bester Werfer der Celtics war Jayson Tatum, dem 36 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists gelangen.

NHL: Dallas schlägt zurück

Im Final der Western Conference konnten die Dallas Stars zu Hause gegen die Edmonton Oilers zum 1:1 ausgleichen. Das Team aus Texas, das zum Auftakt der Serie in der Verlängerung 2:3 verloren hatte, setzte sich mit 3:1 durch. Nachdem es nach 2 Dritteln 1:1 gestanden hatte, sorgten Mason Marchment (44.) und Esa Lindell (58.) mit ihren Treffern für den Sieg des Heimteams. Der deutsche Playoff-Topskorer Leon Draisaitl (Edmonton) blieb im 14. Spiel erstmals in diesen Playoffs ohne Skorerpunkt.