Legende: Jubeln über den Einzug in den Playoff-Final Die Boston Celtics. AP Photo/Michael Conroy

NBA: Boston in vier Spielen durch

Die Boston Celtics stehen in den NBA-Playoffs als erster Finalist fest. Gegen die Indiana Pacers gewannen sie mit 105:102 auch die vierte Partie der Halbfinal-Serie. In Indianapolis fiel die Entscheidung 43 Sekunden vor Schluss. Guard Derrick White machte mit einem Drei-Punkte-Wurf die zweite Final-Qualifikation der Celtics innert drei Saisons perfekt. Vor zwei Jahren war Boston im Final an den Golden State Warriors gescheitert. Gegner diesmal werden die Dallas Mavericks oder die Minnesota Timberwolves sein. In dieser Halbfinal-Serie führt die Equipe aus Texas mit 3:0 Siegen.

NHL: Dallas jubelt auswärts

Die Dallas Stars gingen in der Halbfinal-Serie der NHL-Playoffs gegen die Edmonton Oilers erstmals in Führung. Das Team aus Texas gewann das dritte Spiel auswärts 5:3. Dabei drehten die Stars die Partie nach frühem 0:2-Rückstand. Der Amerikaner Jason Robertson traf im zweiten Drittel innert zweieinhalb Minuten zweimal und glich die Partie aus, im Schlussabschnitt machte er mit dem 4:3 die Wende perfekt. Drei Tore in einem NHL-Playoff-Spiel hatte Robertson noch nie erzielt.