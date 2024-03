Legende: Gegen Los Angeles treffsicher Clint Capela. IMAGO / ZUMA Wire

NBA: Capela mit Saisonbestleistung

Der Genfer Clint Capela hat die Atlanta Hawks zum 110:93-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers geführt. Capela zeigte dabei die bislang beste Leistung in dieser Saison. Mit 15 Punkten und 13 Rebounds gelang ihm ein weiteres «Double-Double». Mit 10 Punkten und 10 Rebounds schon in der ersten Halbzeit sorgte Capela dafür, dass seine Hawks mit einer 61:44-Führung in die Pause durften. Mit dem 30. Saisonsieg (nach zuvor drei Niederlagen in Serie) halten die Atlanta Hawks den 10. Platz in der Eastern Conference mit acht Punkten Vorsprung auf die Brooklyn Nets, die erst noch ein Spiel mehr ausgetragen haben. Der 10. Platz berechtigt nach der Qualifikation zur Teilnahme am Play-In.