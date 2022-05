Legende: Geschafft Die Colorado-Spieler feiern den entscheidenden Treffer durch Darren Helm. Keystone/AP Photo/Jeff Roberson

NHL: Colorado eliminiert St. Louis

Colorado steht in der NHL im Final der Western Conference. Die Avalanche gewannen am Freitag in St. Louis mit 3:2 und entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Nach einem 0:1- und 1:2-Rückstand schaffte Colorado in Spiel 6 noch die Wende. Den entscheidenden Treffer erzielte Darren Helm 6 Sekunden vor Schluss. Die Gäste waren mit einem Schussverhältnis von 39:20 tonangebend, die Blues blieben vor allem dank 36 Paraden ihres Torhüters Ville Husso im Spiel. Die Avalanche, die 1996 und 2001 den Stanley Cup gewannen, werden zum ersten Mal seit 2002 wieder einen Conference Final bestreiten. Dort treffen sie ab Dienstag auf die Edmonton Oilers.

NBA: Showdown zwischen Miami und Boston

In der Eastern Conference der NBA kommt es im Final zwischen Miami und Boston zu einem entscheidenden Spiel. Die Heat gewannen in der Nacht auf Samstag bei den Celtics 111:103 und glichen die Serie zum 3:3 aus. Mann des Spiels auf Seiten von Miami war Jimmy Butler mit 47 Punkten. Die 7. Partie findet in der Nacht auf Montag in Miami statt. Der Sieger trifft im NBA-Final auf die Golden State Warriors.