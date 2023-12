News aus dem US Sport

Legende: In Feierlaune Die Columbus-Spieler jubeln über den Titel. Keystone/AP Photo/Sue Ogrocki

MLS: Columbus zum 3. Mal Meister

Columbus Crew hat am Samstag die nordamerikanische Fussball-Meisterschaft gewonnen. Die Franchise aus Ohio setzte sich zuhause im Final gegen den Titelverteidiger Los Angeles FC dank einem verwandelten Elfmeter von Cucho Hernandez (33.) und einem Tor von Yaw Yeboah (37.) mit 2:1 durch. Denis Bouanga (74.) konnte nur noch verkürzen. Columbus holte damit nach 2008 und 2020 die 3. Meistertrophäe.

NBA: Lakers triumphieren bei Premiere

Die Los Angeles Lakers um LeBron James haben die erste Austragung des NBA-Cups gewonnen. Im Final des In-Season-Turniers in Las Vegas setzten sich die Kalifornier gegen die Indiana Pacers mit 123:109 durch. Bester Skorer der Lakers war Anthony Davis mit 41 Punkten. Der bald 39-jährige James wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

MLB: Mega-Vertrag für Ohtani

Baseball-Superstar Shohei Ohtani wechselt für den grössten Vertrag in der Geschichte des nordamerikanischen Sports zu MLB-Klub Los Angeles Dodgers. Das bestätigte der Japaner am Samstag in den Sozialen Medien. Der Deal soll Medienberichten zufolge über 10 Jahre laufen und 700 Millionen US-Dollar wert sein.