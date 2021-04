Legende: Erfrischung für den Rekordmann Stephen Curry (r.). Keystone

NBA: Curry bester Warrior aller Zeiten

Stephen Curry hat für eine Bestmarke in der Geschichte der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Durch seine 53 Punkte beim 116:107-Sieg gegen die Denver Nuggets überholte Curry mit nun 17'818 Zählern den legendären Wilt Chamberlain (17'783) als besten Werfer in der Franchise-Geschichte der Warriors. «Das ist surreal, um ehrlich zu sein», sagte der dreimalige NBA-Champion.

NFL: Edelman hat genug

Der dreifache Super-Bowl-Gewinner Julian Edelman hat sein Karriereende in der NFL bekannt gegeben. «Es waren die besten 12 Jahre meines Lebens. Es war eine verdammt gute Zeit», erklärte der 34-jährige Receiver der New England Patriots in einem bei Twitter veröffentlichten Video. «Wegen einer Verletzung im vergangenen Jahr mache ich meinen Rücktritt vom Football offiziell», sagte Edelman, der 2009 von den Patriots gedraftet worden war. «So viele Teamkollegen haben deine Arbeitsmoral und deinen Siegeswillen bewundert – und ich stehe ganz oben auf dieser Liste», kommentierte sein früherer Mitspieler, die Quarterback-Legende Tom Brady, auf Instagram.