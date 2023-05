News aus dem US Sport

Legende: Einmal mehr überragend Joel Embiid. imago images/USA Today Network

NBA: Nuggets und 76ers mit je zwei Matchbällen

Die Denver Nuggets (118:102-Heimerfolg gegen die Phoenix Suns) und die Philadelphia 76ers (115:103-Auswärtssieg gegen die Boston Celtics) sind noch einen Sieg vom Einzug in die Playoff-Halbfinals entfernt. Nikola Jokic führte Denver mit einem Triple-Double (29 Punkte, 13 Rebounds, 12 Assists) zur 3:2-Führung in der Viertelfinalserie. Bei den 76ers glänzte Joel Embiid, MVP der Regular Season, mit 33 Punkten. Philadelphia hat in der Nacht auf Freitag damit die Chance, vor heimischem Publikum mit dem ersten von zwei Matchbällen alles klar zu machen.