NHL: New Jersey mit 7. Sieg

Die Devils haben im 11. Saisonspiel den 7. Sieg gefeiert. Obwohl Captain Nico Hischier und Topskorer Jack Hughes fehlten, bezwangen sie Chicago mit Philipp Kurashev 4:2. Nebst dem an einer Oberkörper-Verletzung leidenden Hischier spielte bei den Devils auch Torhüter Akira Schmid nicht. Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben beim Sieg ebenso wie Kurashev auf der Gegenseite ohne Skorerpunkte.

NWSL: Rapinoes grosse Chance

US-Ikone Megan Rapinoe erhält zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal die Chance auf einen Titel. Die 38-Jährige zog mit OL Reign durch ein 1:0 in San Diego in den Final der National Women's Soccer League (NWSL) ein. Dort hofft Rapinoe am Samstag ebenfalls in San Diego gegen NJ/NY Gotham FC auf die Krönung. Es wäre der erste NWSL-Titel ihrer Karriere.

MLS: Bürki mit St. Louis ausgeschieden

Der Schweizer Torhüter Roman Bürki ist mit St. Louis City in der Major League Soccer in der ersten Playoff-Runde (best of 3) ausgeschieden. Nach der 1:4-Heimniederlage verlor das Team aus dem Bundesstaat Missouri auch auswärts gegen Kansas City mit 1:2. Bürki musste 2 der 4 Schüsse auf sein Tor passieren lassen. St. Louis war in der Qualifikation die beste Mannschaft der Western Conference, holte 12 Punkte mehr als das achtplatzierte Kansas City.

NBA: Spurs geben Spiel aus der Hand

San Antonio um Jungstar Victor Wembanyama hat gegen Toronto eine 116:123-Niederlage nach Verlängerung kassiert. Die Spurs gaben dabei einen 22-Punkte-Vorsprung aus der Hand. San Antonio steht damit bei 3 Siegen und 3 Niederlagen. Wembanyama, der zuletzt mit 38 Punkten gegen Phoenix für Aufsehen gesorgt hatte, verbuchte 20 Zähler.