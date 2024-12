Legende: Spielten für die Devils gross auf Jack Hughes und Jesper Bratt (rechts). Reuters/Dennis Schneidler

NHL: Überragendes Trio bei Devils-Sieg in New York

New Jersey hat das Nachbarsduell mit New York auswärts klar mit 5:1 für sich entschieden. Für einmal spielten die Schweizer in den Reihen der Devils dabei keine Hauptrollen. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte. Ganz anders Jesper Bratt und Jack Hughes. Dem Schweden gelangen 1 Tor und 3 Assists, dem US-Amerikaner 2 Tore und 1 Assist. Einen überragenden Tag erwischte auch Goalie Jacob Markström, der 38 der 39 Schüsse entschärfte. New Jersey führt die Western Conference mit 36 Punkten an.

NBA: 4. Sieg in Serie für Atlanta

Die Formkurve bei Atlanta zeigt nach oben. Beim 124:112 gegen die New Orleans Pelicans feierten die Hawks den 4. Sieg de suite. Dies, obschon Atlanta in der 1. Halbzeit mit bis zu 9 Punkten in Rückstand lag. Das Team aus Georgia drehte nach dem Seitenwechsel aber auf und glänzte mit einer ausgeglichenen Performance. 7 der 9 Spieler, die eingesetzt wurden, erzielten mindestens 10 Punkte. Clint Capela war einer der beiden Akteure, die mit 9 Punkten diese Marke nicht schaffte. Aber auch Capela glänzte: Der Genfer buchte 17 Rebounds, so viele wie noch nie in dieser Saison.