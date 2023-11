NHL: New Jersey verliert auswärts

Für die New Jersey Devils hat es in der Nacht auf Samstag auswärts gegen die St. Louis Blues eine 1:4-Niederlage abgesetzt. Im dritten Match ohne den verletzten Captain Nico Hischier kassierte Goalie Akira Schmid im Mitteldrittel einen Doppelschlag zum 0:2. Den 23-jährigen Emmentaler traf bei den Gegentreffern keine Schuld. Schmid stand im 10. Saisonspiel der Devils zum 4. Mal auf dem Eis. Die letzten beiden Treffer erzielten die Blues ins leere Tor. Timo Meier, der in den vergangenen 6 Spielen immer einen Skorerpunkt hatte verbuchen können, ging diesmal ebenso leer aus wie Jonas Siegenthaler. Bereits im 1. Drittel verletzt ausgeschieden war Jack Hughes. Der Devils-Center, der in dieser Saison schon 20 Skorerpunkte gesammelt hat, krachte unsanft in die Bande.

NBA: Dallas verliert erstmals

Die Dallas Mavericks haben nach 4 Siegen zum Saisonauftakt ihre erste Niederlage kassiert. Das Team um Superstar Luka Doncic unterlag beim amtierenden NBA-Champion Denver Nuggets mit 114:125. Überragender Spieler war einmal mehr der serbische Center Nikola Jokic, der 33 Punkte, 14 Rebounds und 9 Assists ablieferte.