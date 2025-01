Legende: Hatten das Nachsehen Nico Hischier (l.) und seine Devils. Keystone

NHL: 3. Niederlage in Serie für New Jersey

Die New Jersey Devils haben erstmals in dieser Saison 3 Spiele in Folge verloren. Nico Hischier und seine Teamkollegen unterlagen am 1. Januar den Los Angeles Kings auswärts mit 0:3. Kevin Fiala schoss zweimal aufs Tor, blieb beim 22. Sieg von Los Angeles aber ohne Skorerpunkte. In der 33. Minute schien Timo Meier den 1:1-Ausgleich erzielt zu haben. Doch der Jubel wurde durch eine «Coach’s Challenge» unterbrochen. Der Kings-Staff hatte vor Meiers Schuss eine Goaliebehinderung gesehen, was die Schiedsrichter bestätigten. Hischier und Meier hatten eine Minus-1-Bilanz, diejenige von Jonas Siegenthaler war ausgeglichen.

NBA: Jokic beendet Hawks-Serie

Nach vier Siegen in Folge haben die Atlanta Hawks in Denver mit 120:139 verloren. Clint Capela und Co. waren gegen die Nuggets mit einem grossartig aufgelegten Nikola Jokic chancenlos. Der Serbe feierte sein 144. Triple Double der Karriere mit 23 Punkten, 17 Rebounds und 15 Assists. Capela, der 20 Minuten Spielzeit hatte, kam auf 4 Punkte und 7 Rebounds. Kyshawn George feierte indes mit Washington gegen Chicago einen 125:107-Heimsieg. Der Walliser sammelte dabei 9 Punkte.

