Legende: Rückkehr misslungen Timo Meier scheitert an Sharks-Hüter Kaapo Kahkonen, der mit 44 Paraden glänzt. key/AP/Bebeto Matthews

NHL: Schweizer Devils-Quartett glücklos

New Jersey hat in der NHL gegen Schlusslicht San Jose trotz 47:18 Torschüssen eine 3:6-Heimniederlage kassiert. Bei den Devils gab Timo Meier nach 7 verpassten Spielen sein Comeback. Gegen seinen Ex-Klub stand der 27-Jährige gut 21 Minuten auf dem Eis, ohne sich indes in die Skorerliste eintragen zu können. Auch Captain Nico Hischier und Verteidiger Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt. Goalie Akira Schmid gelangen bei 5 Gegentoren (das 3:6 war ein Empty-Netter) nur gerade 12 Paraden.

NBA: Spurs nähern sich Negativrekord

Die San Antonio Spurs haben in der NBA die 14. Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Texas verlor bei den New Orleans Pelicans mit 106:121. Spurs-Jungstar Victor Wembanyama fehlte wegen Hüftproblemen. San Antonios Pleitenserie ist die zweitlängste in der Geschichte der Franchise. Letzte Saison hatten sie gar 16 Partien in Folge verloren. Derweil erreichte Kevin Durant von den Phoenix Suns einen Meilenstein. Bei der 111:119-Niederlage seines Teams gegen die Denver Nuggets erzielte der 35-Jährige 30 Punkte und kletterte mit nun insgesamt 27'423 Zählern auf Rang 10 der ewigen Bestenliste.