Legende: Devils unterlegen Die New Jersey Devils (hier mit Ryan Graves am Boden) kamen gegen die Ottawa Senators nicht hinterher. Keystone

NHL: Devils warten auf Befreiungsschlag

Die New Jersey Devils mussten die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Das Team mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verlor gegen die Ottawa Senators 2:3 nach Penaltyschiessen. Dabei waren die Devils vor heimischem Publikum optimal in die Partie gestartet. Bereits nach 35 Sekunden sorgte Damon Severson für die Führung. Siegenthaler war einer der Vorbereiter des Treffers. Für den Zürcher Verteidiger war es der fünfte Assist in der laufenden Saison. Die weiteren Tore in der regulären Spielzeit fielen im zweiten Drittel.

00:26 Video Devils gehen gegen Ottawa zwischenzeitlich 1:0 in Führung Aus Sport-Clip vom 07.12.2021. abspielen

NBA: Atlanta Hawks besiegen Minnesota

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela kehrten nach zwei Heimniederlagen zum Siegen zurück. Das Team mit dem Genfer gewann bei den Minnesota Timberwolves 121:110. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison mit den Timberwolves lagen die Hawks nur zu Beginn kurz in Rückstand. Danach bauten sie den Vorsprung kontinuierlich aus und hielten das Heimteam resultatmässig auf sicherer Distanz. Capela steuerte 9 Punkte und 16 Rebounds bei.