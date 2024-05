Legende: Überzeugte in der OHL Rodwin Dionicio. imago images/Bildbyran

NHL: Einstiegsvertrag für Dionicio

Die Anaheim Ducks haben den schweizerisch-amerikanischen Doppelbürger Rodwin Dionicio mit einem drei Jahre gültigen Einstiegsvertrag ausgestattet. Der 20-jährige Verteidiger war 2023 in der fünften Runde von der Franchise aus Kalifornien gedraftet worden. Erst im Januar hatte Dionicio beim EHC Biel einen Dreijahresvertrag ab der kommenden Saison unterschrieben. In der vergangenen Spielzeit erzielte der in Newark geborene Schweizer U20-Internationale in der kanadischen Juniorenliga OHL für Windsor und Saginaw 73 Punkte in 60 Spielen.

NBA: Entscheidung fällt im Madison Square Garden

Die Indiana Pacers haben am Freitag dank eines 116:103-Erfolgs gegen die New York Knicks das vorzeitige Saisonende abgewendet. Jalen Brunson war mit 31 Punkten der erfolgreichste Werfer. Und dies, obwohl der Point Guard der Knicks in den ersten beiden Vierteln keinen seiner elf Würfe versenkte. Pascal Siakam war mit 25 Punkten der beste Punktelieferant der siegreichen Pacers. Am Sonntag kommt es in der Viertelfinalserie zu einem alles entscheidenden siebten Spiel im Madison Square Garden.