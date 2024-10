Legende: Gewannen 2020 zuletzt den Titel Die Los Angeles Dodgers stehen im Final. Keystone/AP/Mark J. Terrill

MLB: Dodgers spielen um den Titel

Die Los Angeles Dodgers mit Superstar Shohei Ohtani sind den New York Yankees in die World Series der Major League Baseball gefolgt. Das Team aus Kalifornien setzte sich gegen die New York Mets in der Nacht auf Montag 10:5 durch und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Die Yankees hatten sich mit 4:1 gegen die Cleveland Guardians durchgesetzt. Für Los Angeles ist es die 4. Finalteilnahme in den vergangenen 8 Jahren, der letzte von insgesamt 7 Titelgewinnen glückte 2020. Die Yankees sind mit 27 Erfolgen Rekordmeister, zuletzt waren sie 2009 erfolgreich. Das erste Duell um die World Series steigt am Freitag in Los Angeles.

WNBA: Erster Titel für New York Liberty

Nach 5 verlorenen Finals hat New York Liberty erstmals den Titel in der WNBA gewonnen. In einem dramatischen 5. Spiel setzten sich die New Yorkerinnen mit 67:62 nach Verlängerung gegen die Minnesota Lynx durch. Liberty konnte sich für einmal nicht auf ihre Spielmacherinnen Breanna Stewart (4/15) und Sabrina Ionescu (1/19) verlassen. Mit Jonquel Jones (17 Punkte, 6 Rebounds) sprang dafür eine andere Spielerin in die Bresche, sie wurde zum MVP der Finalserie gewählt.