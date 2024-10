Legende: Lässt sich feiern Freddy Freeman. IMAGO / Imagn Images

MLB: Dodgers mit erstem Sieg

Die Los Angeles Dodgers haben im Kampf um den Titel in der World Series gegen die New York Yankees mit einem 6:3-Sieg vorgelegt. Nach den regulären 9 Innings hatte es 2:2 gestanden, im Zusatzinning lagen die Dodgers zuerst mit einem Run zurück. Doch die kalifornische Franchise drehte das Spiel durch einen Home Run nach einem Last-Chance-Spielzug des ehemaligen MVP Freddy Freeman noch. Dabei schrieb er Geschichte: Es war der erste «Walk-off Grand Slam» in der Geschichte der World Series. Das bedeutet, dass bei seinem Home Run alle Bases von Teamkameraden besetzt waren. Dies brachte vier Punkte ein. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Samstag ebenfalls in LA statt.

NBA: Capela bleibt ungeschlagen

Im zweiten Saisonspiel in der NBA feierten die Atlanta Hawks gegen die Charlotte Hornets den zweiten Sieg. Überragender Mann auf dem Feld war Trae Young, der mit 38 Punkten glänzte. Clint Capela, der Schweizer in Diensten der Hawks, erzielte in rund 22 Minuten Spielzeit 6 Punkte und 7 Rebounds.