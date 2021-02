Legende: Eine Hand, fast so gross wie der Ball Clint Capela überzeugte bei den Hawks. Keystone

NBA: Capela sammelt 21 Rebounds

Clint Capela hat in der NBA eine überzeugende Leistung gezeigt. Der Genfer Center steuerte für Atlanta in der Offensive 17 Punkte bei. In der Defensive gelangen ihm 4 Blocks. Zudem sammelte Capela unter beiden Körben insgesamt 21 Rebounds. Dies ist sein zweitbester Wert der Saison. Einzig am 21. Januar beim Overtime-Sieg gegen Detroit kam der 26-Jährige auf noch mehr Rebounds (26). Trotz der starken Vorstellung Capelas verloren die Atlanta Hawks bei den Oklahoma City Thunder mit 109:118.

NHL: Fiala assistiert zum 3:0

Kevin Fiala hat beim 3:1-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die L.A. Kings zum 2. Mal in dieser Spielzeit einen Treffer vorbereitet. Der sechsfache Saisontorschütze erkämpfte sich in der 16. Minute in der Offensiv-Zone energisch die Scheibe zurück. So ermöglichte er Joel Eriksson Ek den Treffer zum 3:0. Es war das 3. Wild-Tor innerhalb von 183 Sekunden und die frühe Vorentscheidung. Die Kings konnten in der 58. Minute nur noch zum 1:3 verkürzen.