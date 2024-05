Legende: Erfolgsgarant für Dallas Luka Doncic. Keystone/AP Photo/Abbie Parr

NBA: Mavericks folgen Celtics

Die Dallas Mavericks haben ihren zweiten Matchball gegen die Minnesota Timberwolves genutzt und stehen im NBA-Final. Dort treffen sie auf Rekordmeister Boston Celtics. In den Reihen der Texaner ragte in Spiel 5 beim 124:103-Auswärtssieg in Minneapolis einmal mehr Luka Doncic heraus. Der Slowene verzeichnete 36 Punkte, davon 20 alleine im ersten Viertel. Dallas stiess letztmals vor 13 Jahren in den Playoff-Final vor – und gewann diesen auch. Der herausragende Spieler beim Titelgewinn war 2011 der Deutsche Dirk Nowitzki. Die Best-of-7-Finalserie gegen den Eastern-Conference-Sieger Boston startet am 6. Juni in Boston.

NHL: Rangers gegen Panthers in Rücklage

Florida fehlt noch ein Sieg zum neuerlichen Einzug in den NHL-Final. Die Panthers bezwangen die New York Rangers auswärts mit 3:2 und liegen in der Best-of-7-Halbfinalserie mit 3:2 vorne. Die Rangers gingen vor 18'000 Zuschauern im Madison Square Guarden im Mitteldrittel zwar in Führung, doch Gustav Forsling (29. Minute), Anton Lundell (51.) und Sam Bennett (59.) sorgten für die Wende zugunsten der Panthers. Spiel 6 findet in der Nacht auf Sonntag in Florida statt.