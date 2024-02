Legende: Die Nummer 1 des Abends Luka Doncic. Imago/Zuma Press

NBA: Doncic brilliert bei Dallas-Sieg

Luka Doncic machte sich zu seinem 25. Geburtstag ein «Triple-Double-Geschenk». Beim 136:125-Erfolg von Dallas gegen Toronto in der NBA markierte er 30 Punkte, gab 16 Assists und holte 11 Rebounds. Es war das 11. Mal in dieser Saison, dass der Slowene in drei Kategorien zweistellige Werte erzielte. Als Siebter der Western Conference befinden sich die Mavericks mit 34 Siegen gegenüber 25 Niederlagen in einem engen Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs.

NHL: Oilers und McDavid drehen Spiel

Die Edmonton Oilers siegten in der NHL gegen St. Louis nach Verlängerung 3:2 und festigten so ihren Playoff-Platz. Nach 0:2-Rückstand glich Zach Hyman mit zwei Toren wieder aus, in der Verlängerung sorgte Connor McDavid dann mit seinem 22. Saisontor für die Entscheidung. Für den Oilers-Star endete damit eine 10 Spiele andauernde Serie ohne Torerfolg.