Legende: Einmal mehr unwiderstehlich Luka Doncic. Keystone/AP Photo/Carlos Osorio

NBA: Doncic mit neuem Rekord

Superstar Luka Doncic hat in der NBA etwas Historisches geschafft. Dem Slowenen gelang als erstem Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Liga in 6 Spielen in Folge ein Triple-Double (zweistellige Werte in drei Kategorien). Doncic erzielte beim 142:124 seiner Dallas Mavericks gegen die Detroit Pistons 39 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. Zuvor hatte Russell Westbrook diesen Rekord mit 5 solcher Partien in Folge inne.

MLS: Chicago mit später Niederlage

Xherdan Shaqiris Chicago hat in Columbus die 2. Niederlage im 3. Saisonspiel der Major League Soccer (MLS) kassiert. Mohamed Farsi erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber in der 100. Minute. Shaqiri hatte das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 eingeleitet (72.) und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Torhüter Roman Bürki erkämpfte sich mit St. Louis in Austin in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden und bleibt unbesiegt.