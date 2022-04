Legende: 39 Punkte treffen auf 29 Punkte Kevin Durant (links) gegen Jayson Tatum. Keystone/EPA/JUSTIN LANE SHUTTERSTOCK

NBA: Boston mit «Sweep» gegen Brooklyn

Für Kevin Durant sind die Playoffs bereits beendet. Der Superstar verlor mit den Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics auch das 4. Spiel und damit die Achtelfinal-Serie mit 0:4. Bei der 112:116-Heimniederlage gelangen Durant zwar 39 Punkte, 9 Assists und 7 Rebounds. Das war aber zu wenig, um die von Jayson Tatum (29 Punkte) angeführten Celtics zu bezwingen. Boston ist das erste Team, das in den NBA-Viertelfinals steht. Das Out vorerst abwenden konnte Toronto. Die Raptors stellten dank einem 103:88-Auswärtssieg in Philadelphia in der Best-of-7-Serie auf 2:3.

NHL: Kurashev und Chicago gewinnen

Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev haben die einzige in der Nacht auf Dienstag angesetzte NHL-Partie gewonnen. Das Team aus dem Bundesstaat Illinois setzte sich im Kellerduell gegen die Philadelphia Flyers 3:1 durch. Kurashev, der seine 65. Saisonpartie bestritt, gelang kein Skorerpunkt. Der 22-jährige Stürmer bleibt bei 6 Toren und 14 Assists in dieser Spielzeit.