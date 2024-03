Legende: Viele Tore, viel Spektakel Die Partie Chicago – Arizona hatte viel zu bieten. Keystone/Erin Hooley

NHL: Schweizer Duell an Kurashev

In einem spektakulären Spiel besiegten die Chicago Blackhawks die Arizona Coyotes zu Hause 7:4. Damit gewann Philipp Kuraschev das «Schweizer Duell» mit Janis Moser. Der 24-jährige Angreifer gab den Assist zum zwischenzeitlichen 3:2. Derweil musste Moser mit einer Minus-2-Bilanz vom Eis. Beim 3:4 n.V. von Nashville in Minnesota gelang Roman Josi sein 48. Assist der laufenden Saison.

PWHL: Müller-Assist bei Sieg

In der Professional Women's Hockey League feierte Alina Müller mit Boston einen 3:2-Overtime-Heimsieg gegen New York. Boston glich das Spiel in der 46. Minute aus, dabei gelang Müller der 10. Assist der Saison. Das Siegtor fiel nach 108 Sekunden in der Verlängerung durch Hannah Brandt.

NBA: Capela und Co. verlieren

Nach drei Siegen in Serie mussten die Atlanta Hawks wieder als Verlierer vom Parkett. Das Team aus Georgia unterlag den New Orleans Pelicans vor heimischem Publikum 103:116. Clint Capela zeigt eine ansprechende Leistung. Mit 18 Punkten und 14 Rebounds gelang dem 29-jährigen Genfer wie bereits im Spiel davor ein Double-Double. Den Hawks steht nun ein längerer «Roadtrip» mit fünf Auswärtsspielen in Folge bevor.