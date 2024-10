Per E-Mail teilen

Legende: Nicht zu stoppen Shai Gilgeous-Alexander von den OKC im Duell mit dem Genfer Clint Capela. Keystone/AP Photo/Kyle Phillips

NBA: Hawks brechen ein

Die Atlanta Hawks haben im dritten Saisonspiel in der NBA in Oklahoma City mit 104:128 die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela (6 Punkte, 10 Rebounds) führte kurz vor Schluss der ersten Halbzeit mit 56:46. Im letzten Viertel lag Atlanta auch nochmals 92:91 in Führung, ehe Oklahoma City Thunder mit 13 Punkten de suite auf 104:92 davonzog. Im letzten Viertel reüssierten die Hawks bloss noch bei 6 von 20 Würfen. Matchwinner für Oklahoma City war Shai Gilgeous-Alexander, kurz SGA genannt, der 35 Punkte beisteuerte.