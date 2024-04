News aus dem US Sport

Legende: Kein Durchkommen Boston (hier mit Taylor Girard) biss sich an der Ottawa-Defensive die Zähne aus. Imago/Zuma Press

PWHL: Boston verliert Schlüsselspiel

Boston mit der Schweizer Stürmerin Alina Müller muss eine Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Profiliga PWHL wohl abschreiben. Das Team aus Massachusetts verlor gegen den direkten Konkurrenten Ottawa auswärts mit 2:3 n.P. und liegt nun 3 Punkte hinter den Kanadierinnen, die den letzten Playoff-Platz besetzen. Boston hat in der Regular Season noch zwei Spiele vor sich, Ottawa noch drei. Die Punkteverteilung ist dieselbe wie in der National League (3-2-1-0). Boston führte vor knapp 7700 Fans bis 9 Minuten vor Schluss mit 2:1, ehe Gabbie Hughes die Overtime erzwang. Müller blieb ohne Skorerpunkt. Ihre beiden Abschlüsse wurden von der starken Ottawa-Keeperin Emerance Maschmeyer (30 Paraden) behändigt.