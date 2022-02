Legende: Keine Punkte, keine Freude Kevin Fiala. Keystone

NHL: Niederreiter punktet, Fiala nicht

Kevin Fiala blieb bei der 3:6-Niederlage der Minnesota Wild bei den Winnipeg Jets für einmal ohne Skorerpunkt. Für die Gäste war es erst die vierte Niederlage in 15 Spielen im neuen Jahr. Seit dem Jahreswechsel war es für Fiala erst die zweite Partie ohne Skorerpunkt. Einen Assist verbuchte Nino Niederreiter, der mit den Carolina Hurricanes zuhause gegen die Florida Panthers 2:3 nach Verlängerung verlor. Der Churer hält nach 41 Spielen bei 14 Toren und 10 Assists.

00:10 Video Niederreiter lässt sich einen Assist gutschreiben Aus Sport-Clip vom 17.02.2022. abspielen

MLB: Drohender Lockout

Der Major League Baseball droht ein Lockout, der neunte in der Geschichte der MLB. Wegen anhaltender Verhandlungen über Spielerlöhne und Arbeitsbedingungen ist der von vielen Teams auf Mittwoch angesetzte Start der Vorbereitungscamps auf die neue Saison verschoben worden. Im Konflikt zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft soll es am Donnerstag zu einer weiteren Verhandlungsrunde kommen. Der geplante Beginn der Testspiele am 26. Februar ist bereits unrealistisch. Der Start in die Saison soll am 31. März erfolgen.