Legende: Erlebte gegen Philadelphia einen erfolgreichen Abend Kevin Fiala (r.). Keystone/AP Photo/William Liang

NHL: Fiala trifft bei Kings-Sieg

Kevin Fiala hat in der NHL beim 5:4-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die Philadelphia Flyers seinen 14. Saisontor erzielt. Der Ostschweizer Stürmer eröffnete nach gut 5 Minuten das Skore. Die Kings gerieten danach zwar Mitte des 2. Abschnitts 2:4 in Rückstand, schafften dann aber im 3. Drittel dank einem Doppelpack von Anze Kopitar noch die Wende. Lian Bichsel setzte sich mit den Dallas Stars auswärts mit 5:1 gegen Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks durch. Die beiden Schweizer blieben ohne Skorerpunkte.

NBA: Atlanta gewinnt gegen Dauerverlierer

Die Atlanta Hawks haben in der NBA den 4. Sieg in Folge gefeiert. Das Team mit dem Genfer Center Clint Capela bezwang die Toronto Raptors 136:107. Der deutliche Erfolg war für Atlanta der perfekte Auftakt zu einer Serie von 6 Partien in der Fremde. Die Hawks lagen gegen die gegenwärtigen Dauerverlierer – die Raptors mussten sich zum 10. Mal in Folge geschlagen geben – nie in Rückstand. Capela steuerte 11 Punkte und 12 Rebounds bei. Erfolgreichster Werfer war einmal mehr Trae Young mit 34 Punkte.

Resultate