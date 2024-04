Legende: Steht bei 25 Saisontreffern Öfter als Kevin Fiala hat diese Saison kein Schweizer getroffen. Imago/USA Today Network

NHL: Fiala mit 25. Saisontreffer

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets können doch noch gewinnen. Nach sechs Niederlagen in Serie setzten sie sich in der NHL gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala 4:3 durch. Während Niederreiter ohne Skorerpunkt blieb, traf Fiala zu Beginn des zweiten Drittels zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gäste. Für den St. Galler war es bereits der 25. Treffer und der 66. Skorerpunkt in der laufenden Saison, für die Kings die dritte Niederlage in Folge.

NBA: Capela mit Double-Double

Die Atlanta Hawks haben in der NBA auswärts bei den Chicago Bulls mit 113:101 gewonnen. Die Hawks setzen damit ihren guten Lauf fort. Fünf der letzten sechs Spiele konnten sie gewinnen. Bester Hawks-Werfer war wiederum der Serbe Bogdan Bogdanovic mit 20 Punkten. Clint Capela schaffte mit 15 Punkten und 11 Rebounds ein weiteres Double-Double. In 11 der letzten 13 Partien kam der Genfer Center auf zweistellige Werte bei Punkten und Rebounds. Atlanta festigte in der Eastern Conference Platz 10, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Die Hawks haben bei einem Spiel weniger bereits sechs Siege mehr auf dem Konto als Verfolger Brooklyn.