Legende: Durfte sich am Dienstag nicht einmal das Matchjersey überstreifen Kevin Fiala (Archiv). Reuters/Stephen R. Sylvanie

NHL: Fiala im Spiel gegen San Jose nicht dabei

Es läuft momentan so gar nicht für Kevin Fiala bei den Los Angeles Kings. Vor 3 Tagen hatte der St. Galler Stürmer beim 3:2-Sieg gegen Utah nach seiner 2. Strafe das ganze letzte Drittel zuschauen müssen. In der Nacht auf Mittwoch war Fiala dann nicht einmal mehr im Aufgebot der Kings für das Auswärtsspiel bei den San Jose Sharks. Grund: Der Schweizer hatte ein Team-Meeting verpasst und war daraufhin von Headcoach Jim Hiller aus dem Kader gestrichen worden. So verpasste der 28-jährige Fiala die 2:4-Niederlage gegen die Sharks.

MLB: Die Yankees verkürzen und bleiben im Rennen

Im 4. Finalspiel um die Baseball-Krone in Nordamerika haben die Yankees den 1. Sieg feiern können. Das Team aus New York schlug zu Hause die Los Angeles Dodgers gleich mit 11:4 und verkürzte damit in der Best-of-7-Serie auf 1:3. Mann des Spiels war Anthony Volpe. Dem Venezolaner gelang im 3. Inning ein Grand Slam (Homerun, wenn alle Bases besetzt sind). Den Dodgers bietet sich bereits in der Nacht auf Donnerstag die nächste Chance, die World Series erstmals seit 2020 wieder zu gewinnen. Gespielt wird dann erneut im «Big Apple» an der Ostküste.